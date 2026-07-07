Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии

Правительство, сформированное польской партией «Право и справедливость», находившейся у власти до 2023 года, передавало Украине «все, что только можно было», а теперь критикует передачу польского оборудования нынешним кабмином, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х. Он обвинил политиков ПиС во лжи и лицемерии.

Лицемерие и лживость политиков ПиС не знают границ. Сначала они передавали Украине все, что только можно было, — и это было правильно, — хотя теперь им за это стыдно. Критикуют передачу оборудования, хотя сами передали его на сумму, вдесятеро превышающую, — написал он.

Ранее Косиняк-Камыш сообщил, что раскроет данные о поставках вооружений Киеву с начала специальной военной операции на Украине. Он также сообщил, что поручил Службе военной контрразведки проверить лиц, распространявших «секретные сведения».