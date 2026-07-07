Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 13:58

Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии

Косиняк-Камыш обвинил прежнее правительство Польши в лицемерии по Украине

Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство, сформированное польской партией «Право и справедливость», находившейся у власти до 2023 года, передавало Украине «все, что только можно было», а теперь критикует передачу польского оборудования нынешним кабмином, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х. Он обвинил политиков ПиС во лжи и лицемерии.

Лицемерие и лживость политиков ПиС не знают границ. Сначала они передавали Украине все, что только можно было, — и это было правильно, — хотя теперь им за это стыдно. Критикуют передачу оборудования, хотя сами передали его на сумму, вдесятеро превышающую, — написал он.

Ранее Косиняк-Камыш сообщил, что раскроет данные о поставках вооружений Киеву с начала специальной военной операции на Украине. Он также сообщил, что поручил Службе военной контрразведки проверить лиц, распространявших «секретные сведения».

Европа
Владислав Косиняк-Камыш
Польша
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской так ни разу и не увидел дочери после посадки
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Власти раскрыли ужасающие детали нового военного преступления ВСУ
В ГД раскрыли детали нового закона о соцуслугах ветеранам боевых действий
В Госдуме заявили, что на саммите НАТО обсудят вопрос уничтожения России
Мессенджер МАКС запустил полезную функцию для предпринимателей
Полянский сравнил Запад с трусливой птицей в вопросе диалога с Россией
Глава Минобороны Польши обвинил прежний кабинет в лицемерии
Бабкина ответила, прибегала ли к пластическим операциям
Самолет TezJet аварийно сел в аэропорту Манас
СБУ нашла убийцу подозреваемой в покушении на Ермолаева
Военэксперт раскрыл значение освобождения Петро-Ивановки под Харьковом
Знакомый Усольцева рассказал о странных деталях после его исчезновения
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
В Китае чиновника приговорили к смертной казни за крупные взятки
Токаев решил подражать своему иностранному коллеге
Юрист ответила, можно ли купить машину без водительского удостоверения
Лавров усомнился, что Рютте взяли бы в украинский «Квартал-95»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.