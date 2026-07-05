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05 июля 2026 в 17:48

Польша рассекретит масштабы военных поставок Киеву и приструнит инсайдеров

Минобороны Польши рассекретит военную помощь Украине после слухов о Patriot

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в соцсети X, что раскроет данные о поставках вооружений Киеву с начала специальной военной операции на Украине. Решение принято после сообщений о тайной передаче Варшавой ракет для систем Patriot. Он также сообщил, что поручил Службе военной контрразведки проверить лиц, распространявших «секретные сведения».

После консультаций с премьер-министром Дональдом Туском, руководствуясь принципом ответственности перед общественностью и в соответствии с законодательством, я распорядился раскрыть информацию обо всех траншах военной помощи в пользу Украины за 2022–2026 годы, — написал министр.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша не передаст Украине польские истребители МиГ-29. По его словам, решение было принято из-за отказа Киева передавать технологии беспилотных летательных аппаратов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в Польше существуют политические силы, которые не скрывают интереса к территориям Украины. Так он ответил на вопрос о том, почему отдельные польские политики называют Украину «Малопольшей».

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