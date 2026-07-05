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05 июля 2026 в 14:35

«Не прочь поживиться»: Кремль предупредил Украину об угрозе от соседей

Песков: поляки не прочь поживиться территорией Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Польше существуют политические силы, которые не скрывают интереса к территориям Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ИС «Вести». Так он ответил на вопрос о том, почему отдельные польские политики называют Украину «Малопольшей». По словам Пескова, в будущем не исключаются риски дезинтеграции украинских территорий.

С точки зрения истории, в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией. Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины — это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной, — предупредил Песков.

Ранее часть польских городов-партнеров отказалась принимать детей на отдых из Ивано-Франковской общины. По мнению мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, решение Варшавы связано с усилением антиукраинских настроений в республике.

До этого председатель законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что поляки начинают понимать истинную сущность украинских властей. Он напомнил, что больше 100 тыс. поляков были вырезаны украинскими националистами.

Власть
Польша
Дмитрий Песков
Украина
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