«Не прочь поживиться»: Кремль предупредил Украину об угрозе от соседей

В Польше существуют политические силы, которые не скрывают интереса к территориям Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ИС «Вести». Так он ответил на вопрос о том, почему отдельные польские политики называют Украину «Малопольшей». По словам Пескова, в будущем не исключаются риски дезинтеграции украинских территорий.

С точки зрения истории, в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией. Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины — это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле висит над Украиной, — предупредил Песков.

Ранее часть польских городов-партнеров отказалась принимать детей на отдых из Ивано-Франковской общины. По мнению мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, решение Варшавы связано с усилением антиукраинских настроений в республике.

До этого председатель законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко заявил, что поляки начинают понимать истинную сущность украинских властей. Он напомнил, что больше 100 тыс. поляков были вырезаны украинскими националистами.