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10 июля 2026 в 12:58

Песков назвал одну из главных причин, по которой Россия продолжает СВО

Песков: СВО продолжается, потому что у Киева нет желания мирного урегулирования

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Россия продолжает спецоперацию, поскольку у властей Украины отсутствует желание перейти к мирному урегулированию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва по-прежнему открыта к переговорам. Трансляция брифинга Пескова доступна на платформе МАКС.

Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. <...> Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима мы продолжаем СВО, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в течение прошедшей недели освободили семь населенных пунктов на линии боевого соприкосновения. В числе перешедших под контроль российских военных территорий находится стратегически важный населенный пункт Константиновка.

До этого стало известно, что украинские войска потеряли в зоне СВО зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании. О потере такого вооружения сообщается впервые. Также противник лишился бронеавтомобиля HMMWV производства США и двух орудий полевой артиллерии.

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