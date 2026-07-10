Песков назвал одну из главных причин, по которой Россия продолжает СВО

Песков назвал одну из главных причин, по которой Россия продолжает СВО Песков: СВО продолжается, потому что у Киева нет желания мирного урегулирования

Россия продолжает спецоперацию, поскольку у властей Украины отсутствует желание перейти к мирному урегулированию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва по-прежнему открыта к переговорам. Трансляция брифинга Пескова доступна на платформе МАКС.

Россия продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. <...> Но в условиях, когда это невозможно, по причине отсутствия желания киевского режима мы продолжаем СВО, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в течение прошедшей недели освободили семь населенных пунктов на линии боевого соприкосновения. В числе перешедших под контроль российских военных территорий находится стратегически важный населенный пункт Константиновка.

До этого стало известно, что украинские войска потеряли в зоне СВО зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании. О потере такого вооружения сообщается впервые. Также противник лишился бронеавтомобиля HMMWV производства США и двух орудий полевой артиллерии.