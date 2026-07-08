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08 июля 2026 в 12:36

ВСУ впервые потеряли одно оружие НАТО в зоне СВО

Минобороны России: ВСУ впервые потеряли британский ЗРК Rapid Ranger

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Украинские войска потеряли зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании в зоне специальной военной операции, сообщило Министерство обороны России в МАКСе. До этого о потере такого вооружения информация не поступала.

Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс Rapid Ranger производства Великобритании, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что в ночь на 8 июля российские войска нанесли удар по киевскому предприятию «САМСУНГ-УКРАИНА», где производились и складировались компоненты для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Удары были нанесены высокоточным оружием наземного базирования.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские войска взяли под огневой контроль ключевые маршруты передвижения Вооруженных сил Украины в регионе. По словам главы области, военные ведут прицельный огонь по путям перемещения противника на правобережной части. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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