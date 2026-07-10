«Работаем рука об руку»: в ЕК признали планы по выпуску Patriot рядом с РФ

«Работаем рука об руку»: в ЕК признали планы по выпуску Patriot рядом с РФ В ЕК заявили о работе над производством ракет Patriot на Украине

Еврокомиссия действительно ведет работу по развитию производства ракет-перехватчиков и других стратегических средств противовоздушной обороны, заявил представитель ЕК Тома Ренье. Так он прокомментировал сообщения о возможной организации производства ракет для комплексов Patriot на Украине, передает РИА Новости. Украина и Европейский союз уже работают рука об руку по большинству этих направлений. Вы упомянули ракеты-перехватчики и другие стратегически важные средства. Все они определены как критически необходимые и для Европейского союза, — сказал он.

Ренье добавил, что проекты по развитию производства ракет-перехватчиков и других стратегических оборонных систем уже включены в европейскую программу SAFE. По его словам, в рамках этой программы страны Евросоюза получают кредиты для расширения выпуска важных для обороны технологий.

Ранее бундестаг отклонил инициативу об увеличении военной и гуманитарной помощи Украине, которая включала предложение о поставках дальнобойных ракет Taurus и систем Patriot. Документ внесли члены партии «Зеленые».