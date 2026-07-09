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09 июля 2026 в 19:53

Cпонсор Киева отказался от передачи Patriot ВСУ, несмотря на обещания США

Бундестаг проголосовал против идеи передать ВСУ ракеты Taurus и Patriot

Patriot PAC-3 Patriot PAC-3 Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Бундестаг отклонил инициативу об увеличении военной и гуманитарной помощи Украине, которая включала предложение о поставках дальнобойных ракет Taurus и систем Patriot, говорится на сайте немецкого парламента. Документ внесли члены партии «Зеленые».

В резолюции предлагалось передать Киеву максимально возможное количество крылатых ракет Taurus из запасов бундесвера, а также заказать дополнительное производство ракет Patriot PAC-2 для последующей отправки Украине. По итогам голосования предложение поддержали 79 депутатов. Против инициативы выступили 510 парламентариев, еще один депутат воздержался.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал передать ВСУ лицензию на производство зенитных ракетных систем Patriot. Американский лидер пообещал помочь во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре.

До этого военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что США не допустят строительства заводов по производству ЗРК Patriot на Украине. По его словам, лицензия означает, что ключевые элементы этой ракеты будут поставляться из-за океана.

Европа
Германия
ЗРК Patriot
Taurus
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