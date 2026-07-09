«Знают, что делать»: Песков о реакции Москвы на Patriot для Киева

«Знают, что делать»: Песков о реакции Москвы на Patriot для Киева Песков: для защиты России делается все, что нужно

Россия предпринимает все необходимые усилия для своей защиты в связи с планами США передать Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести». Он подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем главы государства.

Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что Россия видит некую двойственность в позиции Соединенных Штатов. По его словам, в настоящее время Вашингтон вовсю продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет попытки способствовать мирному процессу.

Как отметил старший научный сотрудник аналитического центра Pacific Forum Уильям Альберк, завод по производству ракет для системы противовоздушной обороны Patriot на Украине никогда не построят. По его мнению, такой объект немедленно станет приоритетной целью для ударов.