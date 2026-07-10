Ленинградскую область атаковали дроны ВСУ

Над Ленинградской областью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в социальных сетях губернатор региона Александр Дрозденко. При этом в регионе была объявлена воздушная опасность. Власти предупредили граждан о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Над Ленинградской областью сбито два БПЛА противника. Боевая работа продолжается, — написал Дрозденко.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали шесть летевших в направлении Москвы дрона ВСУ. Другие подробности неизвестны.

До этого стало известно, что находившуюся в тяжелом состоянии после атаки дрона ВСУ 17-летнюю жительницу Белгородской области доставили на лечение в Москву. Троих взрослых госпитализировали в Городскую больницу № 2 Белгорода. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Также Республика Крым вновь подверглась вражеской атаке БПЛА, в результате которой погиб житель Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.