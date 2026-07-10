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10 июля 2026 в 02:25

На подлете к Москве захлебнулась атака дронов ВСУ

Собянин: сбито шесть летевших в сторону Москвы дронов ВСУ

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали шесть летевших в направлении Москвы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, в каком именно районе они были сбиты и к какому типу принадлежали.

Шесть БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что во всех округах Херсонской области фиксируется полное или частичное отключение электроэнергии. Энергетики и аварийные службы приступили к ремонтным работам.

До этого стало известно, что находившуюся в тяжелом состоянии после атаки украинского беспилотника 17-летнюю жительницу Белгородской области доставили на лечение в Москву. Троих взрослых госпитализировали в Городскую больницу № 2 Белгорода. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Также Республика Крым вновь подверглась вражеской атаке БПЛА, в результате которой погиб житель Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.

Москва
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ПВО
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