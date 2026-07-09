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09 июля 2026 в 21:20

Херсонская область осталась без электроэнергии

Сальдо: все районы Херсонской области полностью или частично обесточены

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Во всех округах Херсонской области фиксируется полное или частичное отключение электроэнергии, проинформировал в соцсетях губернатор региона Владимир Сальдо. О причинах аварии он ничего не сообщил.

Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома, — написал глава области.

Ранее в Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Как уточнил Сальдо, мера позволит ускорить решение вопросов, связанных с объектами инфраструктуры и экономики.

До этого в регионе погиб мирный житель и еще двое получили ранения при обстрелах ВСУ. Смертельный удар украинского беспилотника пришелся по территории Ивановской ЦРБ. Погибшим оказался мужчина 1977 года рождения, также повреждены две машины скорой помощи.

Кроме того, атаке подверглась Республика Крым. В результате налета дронов умер житель Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.

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энергетика
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