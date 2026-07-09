Сальдо раскрыл трагичные последствия ночных атак ВСУ

Один мирный житель погиб и еще два человека получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ в Херсонской области за прошедшие сутки, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. Смертельный удар украинского беспилотника пришелся по территории Ивановской ЦРБ. Погибшим оказался мужчина 1977 года рождения, также повреждены две машины скорой помощи.

В Алешках и Великих Копанях из-за атак дронов ранения различной степени тяжести получили две женщины, обе пострадавшие госпитализированы. Также разрушения гражданской инфраструктуры и имущества граждан зафиксированы в 10 населенных пунктах региона, включая Новую Каховку. Кроме того, из-за повреждений энергосетей без электричества остались 426 населенных пунктов во всех 14 округах области, где сейчас ведутся экстренные ремонтные работы.

Ранее атаке подверглась Республика Крым, в результате налета дронов умер житель Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.