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09 июля 2026 в 23:05

Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР

Пушилин: при атаке ВСУ на ДНР погиб сторож предприятия в Новоазовске

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Один человек погиб и четыре мирных жителя пострадали в результате агрессии Вооруженных сил Украины, сообщил в соцсетях глава ДНР Денис Пушилин. Инциденты произошли в различных районах, включая Новоазовск, Темрюк, Володарский муниципальный округ, Волноваху. При этом зафиксированы повреждения инфраструктуры.

В Новоазовске в результате атаки ударным БПЛА ВФУ на территорию производственного предприятия погиб сторож — мужчина 1963 г. р. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, — написал Пушилин.

В селе Темрюк городского округа Донецк мужчина 1984 года рождения получил ранения средней тяжести при обстреле ударным БПЛА Вооруженных сил Украины. Кроме того, в Володарском муниципальном округе, недалеко от села Кременевка на трассе Донецк — Мариуполь, мужчина 1990 года рождения пострадал после атаки ударным БПЛА Вооруженных сил Украины на его легковой автомобиль.

В Волновахе мужчина 1963 года рождения получил тяжелые ранения, а мужчина 1998 года рождения — ранения средней степени тяжести после подрыва взрывоопасного предмета во время выполнения хозяйственных работ. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по рейсовому автобусу в ЛНР. Как уточнил глава республики Леонид Пасечник, ранения получили две женщины.

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