Украинский дрон влетел в автобус с россиянами Пасечник: два человека пострадали в ЛНР при атаке дрона ВСУ на автобус

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по рейсовому автобусу в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в МАКСе. Он отметил, что ранения получили две женщины.

Вражеский дрон атаковал рейсовый автобус Кременная — Луганск при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка. Ранения получили 81-летняя и 63-летняя женщины, — написал Пасечник.

Глава региона также сообщил, что в Кременском округе украинский дрон ударил по частному дому. В результате атаки пострадала 61-летняя женщина.

Ранее стало известно, что находившуюся в тяжелом состоянии после атаки украинского беспилотника 17-летнюю жительницу Белгородской области доставили на лечение в Москву. Троих взрослых госпитализировали в Городскую больницу № 2 Белгорода. Состояние одного из пациентов врачи оценивают как тяжелое.

До этого сообщалось, что Республика Крым вновь подверглась вражеской атаке БПЛА, в результате которой погиб житель Джанкоя. Глава региона Сергей Аксенов принес соболезнования родным и близким погибшего и заверил, что органами власти будет оказано все необходимое содействие.