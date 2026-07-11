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11 июля 2026 в 05:08

ВС РФ почти выбили ВСУ из Осыково в ДНР

Марочко: российские войска почти полностью выбили ВСУ из Осыково в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Российские военнослужащие практически полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Осыково, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он расположен к северо-западу от Константиновки в Донецкой Народной Республике.

По его словам, в настоящее время активные боевые действия продолжаются также в районе Алексеево-Дружковки. Марочко добавил, что российские военные продолжают наступление в направлении Дружковки.

Активно идут боевые действия в районе Алексеево-Дружковки. Из Осыково практически полностью выбиты украинские боевики. Боевые действия по направлению Дружковки продолжаются, — заявил Марочко.

Ранее рота военнослужащих Вооруженных сил Украины, которая оказалась в окружении у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, попыталась выйти из окружения, заявил Марочко. После попытки выхода подразделение было обнаружено российскими разведывательными органами и уничтожено.

До этого значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сроки восстановления подачи электроэнергии зависят от возможности безопасного проведения работ на объектах.

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