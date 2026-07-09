Объекты энергетики двух регионов России выведены из строя дронами ВСУ Балицкий: энергетика Запорожской и Херсонской областей поражена дронами ВСУ

Значительная часть Запорожской и Херсонской областей лишилась электроснабжения в результате атаки дронов ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры, сообщил в соцсетях губернатор Запорожья Евгений Балицкий. Он предупредил, что активность беспилотных летательных аппаратов противника над поврежденными участками сохраняется.

Сроки восстановления электроснабжения напрямую зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах, — написал Балицкий.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо передавал, что во всех округах региона фиксируется полное или частичное отключение электроэнергии. По его информации, энергетики и аварийные службы уже работают на месте.

До этого в Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Как уточнил Сальдо, мера позволит ускорить решение вопросов, связанных с объектами инфраструктуры и экономики.

Также после нанесенных в ночь на 8 июля ударов Вооруженных сил Украины по объектам энергетики Крыма на полуострове сохраняются серьезные перебои с электроснабжением. Электричество в настоящее время отсутствует в Джанкое, Красноперекопске, городском округе Армянск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах.