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09 июля 2026 в 22:12

Объекты энергетики двух регионов России выведены из строя дронами ВСУ

Балицкий: энергетика Запорожской и Херсонской областей поражена дронами ВСУ

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Значительная часть Запорожской и Херсонской областей лишилась электроснабжения в результате атаки дронов ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры, сообщил в соцсетях губернатор Запорожья Евгений Балицкий. Он предупредил, что активность беспилотных летательных аппаратов противника над поврежденными участками сохраняется.

Сроки восстановления электроснабжения напрямую зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах, — написал Балицкий.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо передавал, что во всех округах региона фиксируется полное или частичное отключение электроэнергии. По его информации, энергетики и аварийные службы уже работают на месте.

До этого в Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Как уточнил Сальдо, мера позволит ускорить решение вопросов, связанных с объектами инфраструктуры и экономики.

Также после нанесенных в ночь на 8 июля ударов Вооруженных сил Украины по объектам энергетики Крыма на полуострове сохраняются серьезные перебои с электроснабжением. Электричество в настоящее время отсутствует в Джанкое, Красноперекопске, городском округе Армянск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах.

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Херсонская область
энергетика
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