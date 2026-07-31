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31 июля 2026 в 14:19

Драка на детской площадке в Петербурге обернулась уголовным делом

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту драки мужчин на детской площадке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге в отношении одного из участников драки на детской площадке в Приморском районе возбудили уголовное дело, пишет «МК в Питере» со ссылкой на МВД России. Инцидент произошел у дома 8 на Аллее Поликарпова.

По данным участкового, конфликт между мужчинами случился на почве ссоры их детей. Один из взрослых толкнул оппонента, после чего тот упал и ударился головой об асфальт. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Полицию вызвала его супруга.

У второго участника драки диагностировали ушибы и ссадины. Мужчина стал фигурантом дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее жителю Екатеринбурга предъявили обвинения в избиении двух мужчин. Перед этим пострадавшие пресекли нарушение порядка подростками. Одного из мужчин доставили в больницу, после чего он скончался на фоне сердечного заболевания.

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