Рота военнослужащих Вооруженных сил Украины, которая оказалась в окружении у Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, попыталась выйти из окружения, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. После попытки выхода подразделение было обнаружено российскими разведывательными органами и уничтожено.

Окруженная рота украинских боевиков у Красного Лимана практически полностью была уничтожена. По той информации, которая мне поступала, порядка 150 человек были в окружении. Они в ночное время суток попытались выйти из окружения, но были выявлены нашими разведорганами и уничтожены при помощи комбинированных ударов, — заявил Марочко.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что ВСУ беспощадно атакуют объекты гражданской инфраструктуры в Херсонской области, несмотря на ратифицированные Украиной Женевские конвенции. По словам омбудсмена, на нее приходится около четверти всех украинских ударов.

До этого значительная часть Запорожской и Херсонской областей осталась без электроснабжения. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сроки восстановления подачи электроэнергии зависят от возможности безопасного проведения работ на объектах.