Огород — это поле боя: как быстро уничтожить фитофтору, медведку и слизней

В июле огород превращается в «поле боя». Начинает созревать урожай, и появляются вредители, которые могут его уничтожить. С какими заболеваниями растений сталкиваются дачники, как истребить опасных насекомых, эффективны ли народные средства — в материале NEWS.ru.

Почему июль — самый благоприятный месяц для вредителей на огороде

Самый активный сезон для садовых вредителей приходится на середину лета, рассказала NEWS.ru член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова. Во-первых, в июле у большинства растений формируются мощная листва и плоды, что делает их «вкусными» для фитопатогенов (организмы, которые вызывают болезни растений). Во-вторых, в этом месяце тепло и влажно — это самая благоприятная среда для грибковых и бактериальных болезней, отметила она.

«В-третьих, у растений вырабатываются фитогормоны, которые нужны для плодоношения. В них содержатся вещества, привлекающие фитопатогены», — отметила эксперт.

По ее словам, если не бороться с вредителями, то весь будущий урожай может сгнить. Воронова также подчеркнула, что в августе по ночам будут появляться холодные росы и возникнут новые инфекции, что станет дополнительным стрессом для растений.

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Как бороться с фитофторой на дачном участке

Фитофтороз может за три-четыре дня уничтожить целую грядку. Это грибковая болезнь пасленовых культур — картофеля, томатов и баклажанов, пояснила Воронова.

«Как только в июле зацветает картошка, у нее образуется гормон, привлекающий фитофтору, — пояснила садовод. — Для вредителя это сигнал, что на вашу грядку можно напасть».

По ее словам, признаки болезни видны невооруженным глазом. В частности, картофель высаживают весной, чтобы защитить от этой заразы. Темные пятна сначала поражают листья, затем плоды и клубни. У помидоров листья становятся коричневатыми по краям, отметила Воронова. Если вовремя не применить меры, то урожая в августе не будет, добавила садовод.

«Если вы заметили больные листья, то их нужно обработать препаратами от фитофторы. В этом случае заражение не распространится. Это делать поздно, когда болезнь перешла на плоды», — сказала Воронова.

Эксперт также отметила, что в конце июля необходимо провести превентивную обработку растений фунгицидами для защиты от грибковых инфекций.

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Как защитить огород от колорадского жука

Колорадский жук — один из главных вредителей пасленовых культур. Он отлично приспосабливается к условиям на грядке, «обожает» картофель, повреждает баклажаны, томаты и перцы. По словам Вороновой, когда колорадский жук съедает листья растений, они могут остановиться в развитии и урожая не будет.

«Самая опасная стадия развития вредителя — личиночная. Его нужно сразу уничтожать, — сказала Воронова. — Следует бороться с колорадским жуком с помощью специальных средств, в частности обработать ими картофель».

Как защитить огород от медведки

За ночь медведка может уничтожить целую грядку картофеля или моркови. Чтобы ее уничтожить, в землю закапывают приманку в виде гранул со специальными средствами. Вредитель их съедает и умирает, подчеркнула садовод.

«Я слышала множество антинаучных советов. В частности, рекомендуют закопать заведенный будильник. Якобы его звон отпугивает медведку, — подчеркнула Воронова. — На самом деле все это не работает. Нужно применять препараты против медведки или универсальные средства от комплекса вредителей, включая проволочника».

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Как защитить огород от слизней

В июле слизни переносят инфекции, а также объедают листья, стебли и плоды. Они могут уничтожить целый вилок капусты и съесть весь урожай, отметила Воронова. Для борьбы со слизнями применяют специальные гранулы. Кроме того, садоводы используют натуральную и безопасную добавку — удобрение из молотого камня, или доломитовую муку. Ее нужно распределить тонким слоем вокруг растений по периметру грядки.

«Если она сильно измельчена, то на следующий день у слизней пропадает слизь и они погибают», — сказала эксперт.

Какие народные средства помогают защитить огород от вредителей

По словам эколога и садовода Ильи Рыбальченко, вечером следует убрать с грядки доски, тряпки и куски картона, так как с утра под ними часто прячутся мокрицы и другие вредители. Если медведка грызет корни растений, то можно сделать ловушки с влажным перегноем или навозом. С тлей рекомендуется бороться вручную, добавил эксперт.

«Осмотрите нижнюю сторону листьев. Тлю можно сначала смыть водой или убрать руками, чтобы сразу не устраивать химический апокалипсис», — сказал Рыбальченко в беседе с NEWS.ru.

По его словам, можно оградить посадки от слизней с помощью физического барьера: кольца из пластиковой бутылки без дна, банки или стаканчика в земле. Еще можно вкопать емкость таким образом, чтобы ее край находился почти на уровне почвы, налить в нее немного пива, кваса или дрожжевой сладкой воды.

«Слизни идут на запах брожения, как гости на шашлык, только финал у них грустнее. Ловушка работает локально — лучше ставить ее вечером, а утром — проверять», — добавил Рыбальченко.

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