03 ноября 2025 в 09:19

Медведка на огороде: как навсегда избавиться от вредителя с помощью ловчих ям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Медведка — грозный враг огородника, способный уничтожить урожай. Однако в ноябре можно нанести ей решающий удар, пока она ищет место для зимовки.

Опытные дачники в ноябре обустраивают ловчие ямы глубиной около 60 см с приманкой — свежим или полуперепревшим навозом, который выделяет тепло при разложении. Опилки для этой цели не подходят. Место установки ловушки обязательно помечают колышком.

С наступлением первых морозов ямы вскрывают и уничтожают малоподвижных от холода вредителей. Для участка в 10 соток достаточно двух ловушек. Также важно проверить компостные кучи — они тоже привлекают медведок, поэтому перед использованием удобрения весной нужно осмотреть компост на наличие насекомых.

Ранее сообщалось, что именно ноябрьские подкормки играют решающую роль в подготовке растений к зимовке и формировании будущего урожая. Правильный выбор удобрений в этот период — залог здоровья вашего сада.

насекомые
вредители
советы
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
