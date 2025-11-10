Отпугиваем грызунов природным методом: как чеснок спасает дом осенью

Собрали урожай и переживаете, что мыши испортят припасы? Есть доступный способ обезопасить жилище без химии и риска для здоровья семьи. Обыкновенный чеснок в сочетании с зубочистками создаст надежный защитный барьер вокруг вашего дома.

Аллицин, содержащийся в чесноке, отпугнет грызунов своим сильным запахом. Зубочистки послужат дополнительным препятствием, ведь животные инстинктивно избегают острых предметов.

Достаточно разместить несколько чесночных «ежиков» возле фундамента, в погребе и на полках с запасами, чтобы обеспечить спокойствие на весь сезон. Метод экологичен, доступен и абсолютно безопасен для всех обитателей жилища.

