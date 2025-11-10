Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 21:32

Отпугиваем грызунов природным методом: как чеснок спасает дом осенью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Собрали урожай и переживаете, что мыши испортят припасы? Есть доступный способ обезопасить жилище без химии и риска для здоровья семьи. Обыкновенный чеснок в сочетании с зубочистками создаст надежный защитный барьер вокруг вашего дома.

Аллицин, содержащийся в чесноке, отпугнет грызунов своим сильным запахом. Зубочистки послужат дополнительным препятствием, ведь животные инстинктивно избегают острых предметов.

Достаточно разместить несколько чесночных «ежиков» возле фундамента, в погребе и на полках с запасами, чтобы обеспечить спокойствие на весь сезон. Метод экологичен, доступен и абсолютно безопасен для всех обитателей жилища.

Ранее сообщалось, что осенью пауки массово проникают в дома в поисках тепла. Вместо дорогих инсектицидов можно использовать простое и безопасное средство — столовый уксус. Его резкий запах отпугивает членистоногих, создавая невидимый барьер.

грызуны
вредители
советы
домохозяйства
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Литва вновь обратится к Белоруссии с просьбой
Автомобили марки Honda возвращаются в Россию
Первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник»: о чем он, премьера, сюжет
«Кошелек» Зеленского Миндич бежал с Украины, сколько денег украл
«Какой молодец»: Зара отреагировала на увеличение гонорара Преснякова
Греф надел на встречу с Путиным умное кольцо
Раскрыто, как можно определить рак по языку
Российская ПВО восемь часов отражала серию атак дронов ВСУ
Тело бывшего бойца ММА нашли в американской тюрьме
СК: обвиняемый во взрыве дома в Куркино закурил при включенном газе
«Период охлаждения» для сим-карт в России: что это, как выходить в Сеть
«Единственная цель»: Саркози раскрыл планы после освобождения из тюрьмы
В Самаре скончался заслуженный артист России
Избивали и насиловали: что пережила 10-летняя девочка от матери и отчима
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью профессора Толстого
Ампутация рук и родители-насильники: главные ЧП дня
Назван лучший город для жизни
Девушка без мозга шокировала медиков и поставила рекорд
Вышел первый трейлер «Кремлевского волшебника»
В России призвали отменить новогодние праздники
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.