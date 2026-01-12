Россиянам рассказали, когда новогодние праздники снова продлятся 12 дней Бессараб: повторение рекордных 12-дневных новогодних каникул будет в 2032 году

Россиянам предстоит ждать повторения рекордно длинных новогодних каникул до 2032 года, предположила в беседе с ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»). По ее словам, тогда отдых снова может растянуться на 12 дней.

Депутат напомнила, что производственный календарь утверждается ежегодно, но уже сейчас можно прогнозировать тенденцию к продолжительному отдыху в начале года. Так, в 2027 году продолжительность праздников, скорее всего, составит 11 календарных дней.

Вероятность наиболее продолжительных каникул выпадает на 2032 год, когда воскресенье, 11 января, может стать окончанием 12-дневных новогодних каникул, — указала Бессараб.

Она отметила, что длинные каникулы полюбились большинству россиян, особенно семьям с детьми, поскольку они совпадают с зимними школьными каникулами и дают возможность совместного отдыха родителей и детей. В предыдущие годы длительность новогоднего отдыха составляла от 9 до 11 дней.

Ранее сообщалось, что следующие длинные выходные — по три дня — россиян ждут в феврале по случаю Дня защитника Отечества и в марте — к Международному женскому дню. При этом общий баланс рабочих и нерабочих дней в году остается неизменным.