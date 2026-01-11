Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 08:25

В Госдуме рассказали о ближайших трехдневных выходных для россиян

Депутат Нилов заявил, что в феврале и марте россиян ждут трехдневные выходные

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следующие длинные выходные — по три дня — россиян ждут в феврале по случаю Дня защитника Отечества и в марте — к Международному женскому дню, сообщил депутат Ярослав Нилов. По его словам, которые приводит ТАСС, при этом общий баланс рабочих и нерабочих дней в году остается неизменным.

У нас и на 23 Февраля, и на 8 Марта будет три дня выходных, — отметил он.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в интервью NEWS.ru рассказала, что правильно войти в рабочий ритм после длинных январских каникул поможет подробная инструкция, которая начинается с воскресенья. Также можно разрешить себе быть неидеальным, не требовать от себя максимальной продуктивности в первый же день, фокусироваться на процессе, а не на результате.

Также появилась информация, что праздничные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут с 21 по 23 февраля. В честь Международного женского дня предусмотрены нерабочие дни с 7 по 9 марта. В мае отдых будет состоять из двух частей: первая — с 1 по 3 мая, вторая — с 9 по 11 мая.

выходные
март
февраль
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа стоимость пенсионного балла в 2026 году
Повышение МРОТ, прожиточного минимума и пособий: полный разбор изменений
Нутрициолог дала совет, как прийти в форму после новогодних праздников
Кубанский чиновник поплатился должностью за угрозы спасателям
Священник объяснил, почему россияне отмечают старый Новый год
Низкокалорийный ужин всего за 15 минут и на 160 ккал — худеем вкусно!
Названы профессии, которые будут наиболее востребованы в 2026 году
В Госдуме рассказали о ближайших трехдневных выходных для россиян
«Буратино» заработал 2 млрд рублей в прокате
Бойцы «Севера» за семь дней уничтожили более 110 объектов ВСУ
Трамп рассматривает атаку против Ирана во время протестов
Продюсер «Чебурашки-2» объяснил, какую кинопривычку важно привить россиянам
Индексация зарплат в январе: обязаны ли их повышать, как «выбить» прибавку
Бойцы ВСУ стали приманкой, ответ за Кубань: новости СВО к утру 11 января
Боевики в Таиланде взорвали 11 автозаправочных станций
Украинские расчеты БПЛА начали экстренно покидать Сумскую область
В Европе испугались неожиданного шага Трампа по Украине и Гренландии
В пансионате нашли нарушения после трагедии с постояльцами
Северное сияние озарило два российских региона
В Дании предложили пойти на крайний шаг ради Гренландии
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.