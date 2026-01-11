В Госдуме рассказали о ближайших трехдневных выходных для россиян Депутат Нилов заявил, что в феврале и марте россиян ждут трехдневные выходные

Следующие длинные выходные — по три дня — россиян ждут в феврале по случаю Дня защитника Отечества и в марте — к Международному женскому дню, сообщил депутат Ярослав Нилов. По его словам, которые приводит ТАСС, при этом общий баланс рабочих и нерабочих дней в году остается неизменным.

У нас и на 23 Февраля, и на 8 Марта будет три дня выходных, — отметил он.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в интервью NEWS.ru рассказала, что правильно войти в рабочий ритм после длинных январских каникул поможет подробная инструкция, которая начинается с воскресенья. Также можно разрешить себе быть неидеальным, не требовать от себя максимальной продуктивности в первый же день, фокусироваться на процессе, а не на результате.

Также появилась информация, что праздничные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут с 21 по 23 февраля. В честь Международного женского дня предусмотрены нерабочие дни с 7 по 9 марта. В мае отдых будет состоять из двух частей: первая — с 1 по 3 мая, вторая — с 9 по 11 мая.