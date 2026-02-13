Что посмотреть в Сортавале: ворота в Рускеалу и карельские шхеры

Сортавала — уютный карельский город на берегу Ладожского озера, того самого, о котором все мы слышали на уроках истории, изучая героическую Дорогу жизни блокадного Ленинграда. Сегодня город Сортавала, что в Республике Карелия, встречает путешественников спокойствием и негой, особой атмосферой, где слышно, как ветер шуршит в соснах, а где-то вдалеке плещется Ладога о гранитные берега. Достопримечательности Сортавалы манят туристов со всей России — здесь сохранилась уникальная финская архитектура, работают камерные музеи, а вокруг раскинулись удивительные природные ландшафты.

Исторический центр: финская архитектура, краеведческий музей, набережная

Историческое ядро Сортавалы напоминает живой учебник по финскому зодчеству эпохи 1900–1920-х годов. Блуждая по тихим улочкам, вы увидите приземистые строения из серого камня, выполненные в традициях северного модерна и неоклассики — их создавали финские архитекторы свыше 100 лет назад.

Музеи и памятники архитектуры Сортавалы расположились преимущественно в старой части города: тут стоит здание прежней ратуши с изящным фасадным убранством и оригинальной внутренней структурой, пожарное депо со смотровой вышкой, башня для хранения воды.

Вид на город Сортавалу Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Городской краеведческий музей собрал коллекцию минералов и древних артефактов, образцы народного костюма, реликвии военных лет 1941–1945 годов и живописные полотна, демонстрирующие быт карельского края.

Прогулка вдоль берега Ладоги дарит эстетическое удовольствие и душевный покой: перед глазами распахиваются водные просторы, а легкий бриз несет чистоту и умиротворение. Отсюда открывается величественный вид на Ладожское озеро, можно наблюдать закаты, когда солнце окрашивает воду в золотисто-розовые тона. Старинная часть Сортавалы врезается в память на долгие годы, оставляя след в душе всех путешественников.

Природные окрестности: Рускеальские водопады, горный парк «Рускеала», Ладожские шхеры

Что посмотреть в Сортавале за один день, если душа просит природных красот?

Начните с горного парка «Рускеала» — величественного мраморного каньона, обрамленного отвесными стенами, где играют бликами вода и солнце. Рускеальские водопады и мраморный каньон находятся всего в 30 километрах от города: весной водопады двигаются бурлящими потоками, а летом замедляют ход, позволяя разглядеть каскады. Прозрачная вода каньона достигает глубины 20 метров и в солнечную погоду приобретает изумрудный оттенок.

Что посмотреть в Сортавале: ворота в Рускеалу и карельские шхеры Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ладожские шхеры — уникальное природное образование из 650 скалистых островов, разделенных узкими проливами фьордового типа. Из Сортавалы ежедневно отправляются экскурсионные катера для прогулок по шхерам, где можно увидеть дачу Винтера, деревянную церковь Николая Чудотворца и подняться на гору Айно с панорамами Ладожского озера.

Гора Паасо (высота 79 метров) — древнее городище с невероятными видами на долину и леса. Подъем оборудован деревянной лестницей с освещением, а на вершине установлены скамейки и бинокль для наблюдения за окрестностями. Отсюда можно увидеть, как проезжает ретропоезд, направляющийся из Сортавалы в Рускеала.

Когда ехать: сезоны и фестивали

Лучшее время для поездки в город Сортавалу в Карелии — лето, когда здесь кипит жизнь и проходят яркие фестивали. В июле в историческом парке «Бастионъ» организуют фестиваль культуры раннего средневековья «Карельская земля» с реконструкцией сражений, ярмарками и мастер-классами. В июне на территории гостиницы «Пийпун Пиха» проводится Республиканский фестиваль карельской калитки — веселый, вкусный и уютный праздник с кулинарными конкурсами, выступлениями фольклорных ансамблей и танцевальной программой.

Отдых в Сортавале и туристические маршруты по городу и его окрестностям можно планировать круглый год: осенью гора Паасо открывает виды на золотой лес, зимой природа укрывается снежным одеялом, весной пробуждается под пение птиц. Достопримечательности Сортавалы прекрасны в любой сезон, но именно летом город оживает особенно ярко.

Посетители в музее работ художника Кронида Гоголева в городе Сортавале Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости\

Музеи и галереи: музей Кронида Гоголева, галерея деревянной скульптуры

Музей Кронида Гоголева — обязательное место для посещения ценителями искусства. Культурно-выставочный центр расположен в старинном здании финской застройки 1899 года и хранит уникальную коллекцию работ народного художника России в технике резьбы по дереву, а также его живопись и графику. Музеи и памятники архитектуры Сортавалы включают также галерею деревянной скульптуры, где представлены произведения карельских мастеров.

Куда отправиться в Сортавале за один день тем, кто увлечен прошлым? Загляните в парк живой истории «Бастионъ», где работают пять зон с погружением в эпоху: воссозданная крепость времен викингов, экспозиция о войнах СССР и Финляндии, стрельбище и цеха народных ремесел. Музеи и памятники архитектуры славного города Сортавалы включают культурный центр молодежи «Сердоболь», экспозицию, посвященную северной ягоде морошке, и храм Святителя Николая.

Маршруты для туристов: как спланировать поездку на 1–3 дня из Петербурга

Протяженность пути от Санкт-Петербурга до Сортавалы составляет чуть более 260 километров. Как добраться до Сортавалы из Петербурга максимально быстро? Экспресс-поезд или собственная машина доставят вас приблизительно за четыре часа. Если едете на авто, стартуйте через Новоприозерское шоссе, затем следуйте по А-121 — свободной от оплаты федеральной магистрали с комфортными парковками. Автобусы и обычные электрички двигаются медленнее — путь растянется до пяти часов.

Оптимальный вариант, как добраться до Сортавалы из Петербурга без собственного транспорта, — железнодорожное сообщение, время в пути составит около четырех часов, цена билета колеблется от 1100 до 1900 рублей. Автобусные рейсы курсируют стабильно, проезд обойдется в 1400–1700 рублей.

Ретропоезд Ruskeala Express Фото: Shutterstock/FOTODOM

Поездка на 1–3 дня для молодой пары или компании

День первый: приезд в город Сортавалу, жемчужину Республики Карелия, в утренние часы, знакомство со старинными кварталами через экскурсию в музей Кронида Гоголева и краеведческую экспозицию (это будет интересно тем, кто решает, что посмотреть в Сортавале за один день при дефиците времени). Послеобеденное время — релакс у воды с панорамой на Ладогу, к вечеру — трапеза в уютном городском заведении.

День второй: поездка к Рускеальским водопадам и мраморному каньону на ретропоезде. Прогулка по горному парку «Рускеала», водная экскурсия по каньону, посещение подземных штолен. Возвращение в Сортавалу вечером, подъем на гору Паасо для встречи заката.

День третий: водная прогулка по Ладожским шхерам на катере с посещением живописных островов. Отдых в Сортавале и познавательные маршруты рядом с ней могут включать также поездку на остров Валаам (отправление из порта). Рускеальские водопады и мраморный каньон стоит посетить повторно в другое время суток для новых впечатлений.

Семейный маршрут с детьми

День первый: достопримечательности Сортавалы для семей стартуют с зеленой зоны «Ваккосалми» и Певческого поля, где малыши резвятся на просторе и наслаждаются чистым карельским воздухом. Далее маршрут ведет в парк живой истории «Бастионъ» с захватывающими активностями: здесь ребята примеряют рыцарские латы, упражняются в стрельбе из старинного оружия и заглядывают в мастерскую кузнеца. Что посмотреть в Сортавале за один день с детьми? Не пропустите экспозицию, посвященную северной ягоде морошке, и неспешную прогулку по историческим кварталам.

День второй: семейная поездка к Рускеальским водопадам и мраморному каньону — детям понравятся подземные штольни и катание на лодках. Музеи и памятники архитектуры города Сортавалы можно осмотреть по дороге, делая остановки для фотографий.

День третий: подъем на гору Паасо всей семьей (широкие ступени лестницы подходят для детей), наблюдение за проездом ретропоезда с вершины. Как добраться до Сортавалы из Петербурга обратно? Выезжайте после обеда, чтобы вернуться домой к вечеру. Отдых в Сортавале и маршруты по ней для семей оставляют теплые воспоминания и желание вернуться снова.

Город Сортавала — место, где хочется остаться подольше, где финская архитектура соседствует с дикой природой, а музеи хранят истории веков. Достопримечательности Сортавалы, Рускеальские водопады и мраморный каньон, Ладожские шхеры и гора Паасо — все это ждет вас в тихой столице Северного Приладожья, куда легко добраться из Петербурга за несколько часов. Планируйте поездку, и пусть Сортавала откроет вам свои секреты и тайны.

