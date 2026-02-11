Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 12:09

Турагент рассказала, как выбрать направление для отдыха в феврале

Тревел-блогер Ансталь: отдых на Юге или в Сибири скрасит февральские будни

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Если у человека запланирован отпуск в феврале, то это прекрасная возможность отправиться на горнолыжный курорт в Сочи, рассказала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, Юг России также подходит для любителей прогулок и экскурсий. Развлекательная программа Краснодарском крае — на любой вкус.

Вариантов тут несколько: Красная Поляна в Сочи, Шерегеш, Архыз и Алтай, например. Не стоит сбрасывать со счетов и Мурманск». Другой вариант — просто поехать погулять в Сочи, очевидно, что погода здесь окажется комфортнее, нежели, например, в Центральной России, — сообщила Наталия Ансталь.

В феврале можно отправиться в Казань, Калининград или Карелию. По словам Ансталь, во всех этих случаях туристы вряд ли окажутся разочарованы. Еще один маршрут, который всегда актуален, — Байкал. По мнению Ансталь, поездка на величайшее озеро, несомненно, оставит неизгладимые впечатления.

Однако в данном случае мы рекомендуем выбирать авторский тур. На мой взгляд, это потрясающий вариант. Как правило, программа и цена абсолютно адекватны для того периода времени и того объема наполнения, которое там присутствует, — заверила собеседница NEWS.ru.

Тем же, кто не хочет уезжать далеко от Москвы, можно посетить соседние регионы. По ее словам, прекрасный формат отдыха — подмосковные спа-отели. Также специалист рекомендует поехать в Кострому, Тулу или Ярославль.

Это отличный вариант, тем более туда нетрудно добраться на автомобиле. Можно вообще взять экскурсию по Золотому кольцу, узнать что-то новое, посетить города, в которых вы еще не были. Поэтому вариантов отдыха в России в феврале на самом деле не меньше, чем за рубежом. Причем порой такие поездки оказываются даже интереснее и выгоднее, — заверила Ансталь.

Ранее сообщалось, что февраль — один из последних месяцев, когда можно купить путевку на сезон-2026 по акции раннего бронирования. Туроператоры еще предлагают пакетные туры с привлекательными скидками и выгодными условиями. О самых интересных предложениях, динамике спроса и важных нюансах акции

