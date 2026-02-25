Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 16:15

Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду

Турэксперт Ансталь назвала Вьетнам дешевым аналогом Таиланда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Если отпуск выпал на весну и хочется к теплому морю, можно поехать во Вьетнам, рассказала NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, это направление относится к числу бюджетных, поэтому туристы могут позволить себе качественный отдых даже при низких затратах.

Вьетнам — это абсолютно классный аналог Таиланду. Многие еще туда не ездили и пока еще с опаской на него смотрят немножко, но при всем при этом направление дает очень хороший прайс. Там тоже порядка где-то 230 тысяч, но внутри страны очень дешево. То есть там за те же деньги, что оставили бы в Таиланде, вы просто будете королем, — сообщила Наталия Ансталь.

В Таиланде ситуация обстоит иначе: цена за путевку может быть низкой, а цены внутри страны — завышенные. Это его основное отличие от Вьетнама, рассказала эксперт. Тем не менее Таиланд также считается бюджетным туристическим направлением.

Еще одна страна для отдыха весной — Китай. Он обойдется дороже Вьетнама и Таиланда, однако бюджетные варианты также можно найти, если задаться целью, резюмировала Наталия Ансталь.

Ранее сообщалось, что горящие туры лучше всего искать у надежных туристических агентств. В этом случае крайне важно ознакомиться с условиями договора и прочитать отзывы о компании.

