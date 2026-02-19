Зимняя Олимпиада — 2026
Турагент объяснила, как правильно выбрать горящую путевку

Турагент Минасина: горящие путевки нужно искать у проверенных операторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Горящие туры лучше всего искать у надежных туристических агентств, заявила NEWS.ru турагент, основатель турфирмы Рада Минасина. Тем не менее, по ее словам, даже в этом случае крайне важно ознакомиться с условиями договора и прочитать отзывы о компании.

Поиски горящих туров начните с проверенных агрегаторов и официальных сайтов туроператоров, которые публикуют спецпредложения и распродажи. Часто за хорошей скидкой стоят ограничения по датам и требованиям к пакетам услуг, поэтому внимательно читайте условия, чтобы избежать сюрпризов. Подписки на рассылки помогут получать уведомления о снижении цены раньше остальных. Не пренебрегайте социальными сетями и профильными сообществами. Форумы и тематические чаты позволяют задать вопросы о надежности оператора или отеля и узнать о возможных подводных камнях, — предупредила Минасина.

Она подчеркнула необходимость проверки юридической информации о туроператоре, включая наличие лицензий, страховок и партнеров. По словам турагента, на официальных сайтах регуляторов можно найти подтверждения легальности компании и узнать отзывы контролирующих органов. Также специалист порекомендовала уточнять условия и перечень случаев, при которых действует гарантия возврата или страхование от невыезда.

Даже если принимать решение о покупке горящего тура надо быстро, все равно проверьте, где находится жилье и в каком оно состоянии. Ведь очень часто низкая цена обусловливается именно тем, что вам подсовывают «неликвид». Оцените район и транспортную доступность: изучите карту, близость транспорта, освещенность улиц и отзывы о безопасности. Старайтесь выбирать районы с инфраструктурой и оживленными улицами, особенно если планируете поздние возвращения. Отзывы гостей на разных платформах дают представление о реальном состоянии помещений и возможных проблемах, но обращайте внимание на свежие комментарии, — добавила Минасина.

Ранее директор турфирмы Наталия Ансталь заявила, что страховка от невыезда гарантирует возврат полной стоимости тура при отказе в визе. Также, по ее словам, такой документ защищает финансовые вложения в случае госпитализации непосредственно перед путешествием.

