18 февраля 2026 в 06:30

Турэксперт объяснила, как вернуть деньги за тур из-за невыдачи визы

Турэксперт Ансталь: страховка от невыезда позволяет вернуть все деньги за тур

Страховка от невыезда обеспечивает полное возмещение стоимости тура в случае отказа в выдаче визы, заявила NEWS.ru руководитель турфирмы Наталия Ансталь. Кроме того, по ее словам, таким образом можно обезопасить свои финансы в случае госпитализации в преддверии поездки.

Когда турист летит в страны, где требуется виза, и есть риски ее не получить, например, в Японию, европейские государства или США, страховка от невыезда необходима. Ведь если ему не дадут пропуск, это будет гарант того, что человек может отменить забронированный тур и вернуть его полную стоимость. Она покрывает и другие, менее приятные истории, которые могут произойти с каждым. Например, если человека вызовут в суд, госпитализируют и он будет находиться на больничном лечении, — поделилась Ансталь.

Она добавила, что страховка также покрывает случаи смерти участников тура или их ближайших родственников. Таким образом, по словам турэксперта, рекомендуется оформить ее для собственного спокойствия, особенно если стоимость страхования невелика.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе посоветовала обращаться к туроператорам для повышения шансов на получение европейской визы. Она объяснила, что туроператоры поддерживают постоянное взаимодействие с визовыми центрами и консульствами.

