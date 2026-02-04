Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 14:52

В АТОР рассказали, как увеличить шансы на туристическую визу в Европу

Ломидзе: повысить шансы на европейскую визу поможет обращение к туроператору

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чтобы повысить шансы на получение европейской визы, лучше обратиться к туроператорам, сообщила NEWS.ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года в сфере туризма, а также основным тенденциям 2026 года. Это связано с тем, что они поддерживают постоянное взаимодействие с визовыми центрами и консульствами.

Я бы рекомендовала делать это через туроператоров, потому что туроператоры называются постоянное взаимодействие с визовым центром и с консульством. Туроператор не заинтересован ни в коем случае, чтобы документы несколько раз возвращались обратно, и его турист получил отказ в визе, — отметила Ломидзе.

Она также подчеркнула, что специалисты обеспечивают грамотное оформление документов и снижают вероятность отказа в визе. Хотя они не могут полностью гарантировать получение визы, их профессионализм и контакты могут значительно облегчить процесс подачи заявления.

Туроператоры также предоставляют услуги по бронированию билетов и гостиниц по возвратным тарифам. Это позволяет минимизировать финансовые риски в случае непредвиденных обстоятельств, таких как задержки рейсов или отказы консульства.

Также Ломидзе сообщила, что средний чек поездки в Турцию этим летом на двоих составит от 200 тыс. рублей. Речь идет о размещении в хорошей «четверке» по системе «все включено».
