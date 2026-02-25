Путин призвал убрать бюрократию на пути новых российских вакцин

Бюрократические препятствия не должны мешать выходу новых вакцин, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий. Так глава государства прокомментировал разработки в сфере здравоохранения. Трансляция ведется на сайте Кремля.

Там еще есть процесс сертификации, я знаю, всяких уточнений. Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы эти очень важные вещи для человека, для здоровья людей появлялись как можно быстрее, — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ежегодно информирует его о перспективах создания новых вакцин.

Ранее Путин призвал синхронизировать строительство больниц с развитием подъездных путей. На совещании с правительством он подчеркнул, что к новым медучреждениям необходимо обеспечить транспортную доступность, чтобы пациенты могли до них доехать или дойти.

Тогда же президент анонсировал повышение зарплат медицинским работникам и совершенствование системы оплаты их труда. На открытии объектов здравоохранения глава государства заявил о планах наращивать потенциал медучреждений и улучшать профессиональную подготовку кадров.