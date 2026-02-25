Зимняя Олимпиада — 2026
Путин призвал убрать бюрократию на пути новых российских вакцин

Путин: бюрократические препятствия для новых вакцин недопустимы

Бюрократические препятствия не должны мешать выходу новых вакцин, заявил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий. Так глава государства прокомментировал разработки в сфере здравоохранения. Трансляция ведется на сайте Кремля.

Там еще есть процесс сертификации, я знаю, всяких уточнений. Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы эти очень важные вещи для человека, для здоровья людей появлялись как можно быстрее, — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ежегодно информирует его о перспективах создания новых вакцин.

Ранее Путин призвал синхронизировать строительство больниц с развитием подъездных путей. На совещании с правительством он подчеркнул, что к новым медучреждениям необходимо обеспечить транспортную доступность, чтобы пациенты могли до них доехать или дойти.

Тогда же президент анонсировал повышение зарплат медицинским работникам и совершенствование системы оплаты их труда. На открытии объектов здравоохранения глава государства заявил о планах наращивать потенциал медучреждений и улучшать профессиональную подготовку кадров.

