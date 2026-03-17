Форум «Здоровое общество» объединил экспертов из разных стран

В Москве 16 марта завершился первый день работы форума «Здоровое общество», который объединил ведущих экспертов из разных стран. Организатором Форума выступила экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество». С приветственным словом к участникам мероприятия обратился президент РФ Владимир Путин.

Вопросы, которые поднимаются на форуме, имеют системное значение. Вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, определить основные тенденции и перспективы развития отечественного, в том числе высокотехнологичного здравоохранения, превентивной и персонализированной медицины. И, конечно, важное место в повестке вашей встречи занимают вопросы просвещения, продвижения в обществе ценностей физической культуры и здорового, активного образа жизни, международного партнерства в области медицины, — отметил Путин.

В торжественном открытии форума приняла участие зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что внимание государства приковано к сохранению здоровья всех граждан. Пленарное заседание «Лучшие страновые и региональные практики по укреплению общественного здоровья» посетили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар, первый вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев, первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан и другие.

Гости форума ознакомилась с выставкой, на которой представили передовые ИИ-сервисы для глубокой диагностики организма и линейку «умных» устройств для дистанционного мониторинга здоровья. На мероприятии побывали представители многопрофильных клиник, специализированных центров, инновационных площадок, а также российские и иностранные делегаты.

Всего в деловую программу форума «Здоровое общество» вошли свыше 20 тематических сессий. Мероприятие пройдет с 16 по 17 марта в Москве на площадке «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».