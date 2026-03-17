Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 16:04

Форум «Здоровое общество» объединил экспертов из разных стран

Фото: Анатолий Стребелев/Росконгресс
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве 16 марта завершился первый день работы форума «Здоровое общество», который объединил ведущих экспертов из разных стран. Организатором Форума выступила экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество». С приветственным словом к участникам мероприятия обратился президент РФ Владимир Путин.

Вопросы, которые поднимаются на форуме, имеют системное значение. Вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, определить основные тенденции и перспективы развития отечественного, в том числе высокотехнологичного здравоохранения, превентивной и персонализированной медицины. И, конечно, важное место в повестке вашей встречи занимают вопросы просвещения, продвижения в обществе ценностей физической культуры и здорового, активного образа жизни, международного партнерства в области медицины, — отметил Путин.

В торжественном открытии форума приняла участие зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что внимание государства приковано к сохранению здоровья всех граждан. Пленарное заседание «Лучшие страновые и региональные практики по укреплению общественного здоровья» посетили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар, первый вице-министр здравоохранения Казахстана Тимур Султангазиев, первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан и другие.

Гости форума ознакомилась с выставкой, на которой представили передовые ИИ-сервисы для глубокой диагностики организма и линейку «умных» устройств для дистанционного мониторинга здоровья. На мероприятии побывали представители многопрофильных клиник, специализированных центров, инновационных площадок, а также российские и иностранные делегаты.

Всего в деловую программу форума «Здоровое общество» вошли свыше 20 тематических сессий. Мероприятие пройдет с 16 по 17 марта в Москве на площадке «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач перечислила главные весенние аллергены
Аллерголог ответил, когда нужно обращаться за медпомощью
Россиянам назвали самое психически здоровое поколение
Бунт в ВСУ, украинцы в «огневом мешке»: новости СВО на вечер 17 марта
Россиянам рассказали, как изменятся условия кредитования
«С Ираном шутить не стоит»: политолог об агрессии США и устойчивости режима
«Это нечестно»: решение Ирана по Ормузскому проливу возмутило Трампа
Врачи больше двух недель пытались спасти пострадавшего от удара ВСУ
Турагент посоветовала неожиданное место отдыха для пенсионеров
Нетаньяху подтвердил гибель Лариджани
Цена предсказуемости: почему инвесторы выбирают управляемые проекты
В Смольном опровергли слух об отключении интернета в Петербурге
Россия осудила внешнее давление на Кубу
Стала известна самая популярная страна у россиян на майские праздники
В Подмосковье продолжили активную работу по борьбе с паводками
Один вид ярких птиц начал петь на зеленых территориях Москвы
В Госдуме ответили латвийскому хоккеисту на негатив в сторону России
«Надо держать дистанцию»: физрук дольше года доказывает, что он не педофил
В Венгрии потребовали от ЕС и Зеленского прекратить «спектакль» с «Дружбой»
Нетаньяху жив или нет? Удары Ирана, шесть пальцев, последние новости
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.