На HREXPO PRO ЛЮДЕЙ обсудят трансформацию высшего и бизнес-образования

В Москве в рамках XXVI международного форума HREXPO PRO ЛЮДЕЙ с 18 по 19 июня проведут серию дискуссий, посвященных трансформации высшего и бизнес-образования в условиях изменений экономики и рынка труда, а также развития технологий. В мероприятиях примут участие ректоры крупнейших российских вузов и руководители ведущих бизнес-школ.

В первый день форума ключевым событием образовательного трека станет панельная дискуссия с участием представителей высших учебных заведений. На ней поговорят, как сделать учебные программы более практико-ориентированными и соответствующими реальным запросам бизнеса и экономики. В центре внимания окажутся такие темы, как сотрудничество вузов и работодателей, подготовка кадров для приоритетных отраслей, обновление образовательных моделей, развитие инженерного и управленческого образования, а также формирование компетенций, востребованных в эпоху цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

Во второй день форума образовательную программу продолжит панельная дискуссия с участием руководителей ведущих бизнес-школ. Они обсудят актуальные вызовы бизнес-образования, влияние искусственного интеллекта на содержание и форматы обучения, изменение запросов со стороны бизнеса и топ-менеджеров, а также перспективы сотрудничества бизнес-школ с корпоративными университетами. В рамках образовательного трека форума HREXPO PRO ЛЮДЕЙ встретятся не только сотрудники вузов, бизнес-школ и корпоративных университетов, но и представители госорганов, а также работодатели.

На HREXPO PRO ЛЮДЕЙ 2026 ожидается участие министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, а также министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова. В этом году форум будет включать шесть тематических треков, посвященных развитию человеческого капитала, трансформации HR-функции, а также современным подходам к управлению в условиях технологических и экономических изменений.