Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 13:51

На HREXPO PRO ЛЮДЕЙ обсудят трансформацию высшего и бизнес-образования

Фото: Пресс-служба форума HREXPO PRO ЛЮДЕЙ
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве в рамках XXVI международного форума HREXPO PRO ЛЮДЕЙ с 18 по 19 июня проведут серию дискуссий, посвященных трансформации высшего и бизнес-образования в условиях изменений экономики и рынка труда, а также развития технологий. В мероприятиях примут участие ректоры крупнейших российских вузов и руководители ведущих бизнес-школ.

В первый день форума ключевым событием образовательного трека станет панельная дискуссия с участием представителей высших учебных заведений. На ней поговорят, как сделать учебные программы более практико-ориентированными и соответствующими реальным запросам бизнеса и экономики. В центре внимания окажутся такие темы, как сотрудничество вузов и работодателей, подготовка кадров для приоритетных отраслей, обновление образовательных моделей, развитие инженерного и управленческого образования, а также формирование компетенций, востребованных в эпоху цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

Во второй день форума образовательную программу продолжит панельная дискуссия с участием руководителей ведущих бизнес-школ. Они обсудят актуальные вызовы бизнес-образования, влияние искусственного интеллекта на содержание и форматы обучения, изменение запросов со стороны бизнеса и топ-менеджеров, а также перспективы сотрудничества бизнес-школ с корпоративными университетами. В рамках образовательного трека форума HREXPO PRO ЛЮДЕЙ встретятся не только сотрудники вузов, бизнес-школ и корпоративных университетов, но и представители госорганов, а также работодатели.

На HREXPO PRO ЛЮДЕЙ 2026 ожидается участие министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, а также министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова. В этом году форум будет включать шесть тематических треков, посвященных развитию человеческого капитала, трансформации HR-функции, а также современным подходам к управлению в условиях технологических и экономических изменений.

Общество
форумы
образование
Экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС раскрыли, сколько спасателей участвовали в СВО
МВД Индии заблокировало запуск спутникового интернета Starlink
В Петербурге восстановили аванзал Дома Радио
Стало известно содержимое боевых дронов, атаковавших Мелитополь
Студентам дали важную рекомендацию для успешной сдачи экзаменов
В Госдуме ответили, почему Канада решила производить БПЛА для ВСУ
Горящая «Оборона Севастополя», удар по мосту: атаки ВСУ на РФ 10 июня
В МИД назвали главных спонсоров Зеленского
«Двигать ее никуда не собираюсь»: Долина о карьере единственной внучки
Ветеринар рассказала, чем кондиционер так опасен для питомцев
Врач рассказала, какие напитки помогают сбросить вес в жару
Травматолог рассказал, как поработать на огороде без вреда для здоровья
«‎Задира мертв»: Трамп заявил, что армии Ирана больше не существует
«Придется заплатить»: Трамп пригрозил Ирану за «затягивание сделки»
В сопротивлении раскрыли, зачем ВСУ ударили по панораме обороны Севастополя
Весь экипаж вертолета Ми-17 погиб при крушении
Стало известно, что грозит подложившим бомбу в авто в Коньково подросткам
Врач ответила, какая температура в офисе наиболее полезна
Психолог назвал простое упражнение, которое помогает легче переносить жару
Лавров анонсировал встречу с послами трех европейских стран
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.