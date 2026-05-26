На форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ выступят три федеральных министра

Одним из ключевых мероприятий XXVI международного форума HREXPO PRO ЛЮДЕЙ 2026, который пройдет 18–19 июня в Москве, станет пленарная дискуссия на тему трансформации системы образования под задачи новой экономики. В ней ожидается участие министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министр науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, а также министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

В ходе беседы собравшиеся поговорят, как уменьшить разрыв между системой образования и запросами работодателей, какие профессии и компетенции будут востребованы в ближайшем будущем. Кроме того, они поразмыслят о том, как сформировать эффективную модель непрерывного обучения.

В этом году форум будет включать шесть тематических треков, посвященных развитию человеческого капитала, трансформации HR-функции, а также современным подходам к управлению в условиях технологических и экономических изменений. Мероприятие традиционно станет площадкой для диалога между бизнесом, государством, образовательным сообществом и HR-экспертами. Среди спикеров форума: представители федеральных органов власти, руководители крупнейших российских компаний, HR-директора, а также эксперты в области образования, управления изменениями и цифровой трансформации.

Основной тематикой форума HREXPO PRO ЛЮДЕЙ станут кадровый дефицит и стратегии удержания сотрудников, включая вопросы мотивации, управления текучестью и развития бренда работодателя. Также в программе обсудят цифровизацию кадровой сферы и внедрение искусственного интеллекта, развитие компетенций будущего и переквалификацию, распространение удаленных и гибридных форматов работы.