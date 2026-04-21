Международный форум HREXPO PRO ЛЮДЕЙ состоится в Москве

В Москве с 18 по 19 июня состоится XXVI Международный форум HREXPO PRO ЛЮДЕЙ, уже ставший ключевым событием в сфере управления персоналом. Форум традиционно объединит представителей бизнеса, государственную власть, научное сообщество и HR-экспертов.

Основной тематикой мероприятия станут кадровый дефицит и стратегии удержания сотрудников, включая вопросы мотивации, управления текучестью и развития бренда работодателя. Также в программе обсудят цифровизацию кадровой сферы и внедрение искусственного интеллекта, развитие компетенций будущего и переквалификацию, распространение удаленных и гибридных форматов работы.

На протяжении более чем 25 лет HREXPO PRO ЛЮДЕЙ остается одной из ключевых профессиональных площадок в сфере управления персоналом, объединяя тысячи компаний, экспертов и поставщиков решений. Этот путь наглядно подтверждает: в любом динамично развивающемся бизнесе невозможно добиваться устойчивого роста без сильной HR-функции. Сегодня HR — это один из трех ключевых столпов бизнеса наряду с маркетингом и финансами, определяющий его устойчивость и способность к развитию, — поделился управляющий партнер форума HREXPO PRO ЛЮДЕЙ Владимир Соловьев.

