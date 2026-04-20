В Анадыре завершился форум «Чукотка Будущего»

В Анадыре прошел второй региональный форум «Чукотка Будущего». На протяжении двух дней представители власти, предприниматели, инвесторы, эксперты и местные жители обсуждали возможность активизировать предпринимательскую деятельность, сделав ее движущей силой развития региона.

Президент не раз говорил о том, что Дальний Восток — это приоритет XXI века. И мы с вами являемся частью этого приоритета. Но кто реализует эти проекты? Конечно, это люди. Люди — наше главное богатство! Все жители Чукотки, предпринимательское сообщество, которое здесь собралось, которое быстрее всего откликается на вызовы и изменения. Мы с вами сейчас формируем будущее, — заявил в рамках форума губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

В формате TED-конференции выступили 11 опытных предпринимателей, поделившихся своими историями создания и развития бизнеса. Среди них — Гузель Санжапова, создавшая производство меда и варенья в малом уральском селе, Александр Иванов из Корпоративной академии Росатома и основательница бренда «Кулик» и «Чукотский чай» Ксения Жукова. На встречах спикеры делились кейсами и объясняли, как эффективно вести бизнес в современных условиях.

Ранее сообщалось, что в Москве с 7 по 8 апреля состоялся XVI Российский форум по управлению интернетом RIGF в гибридном формате. За два дня площадку посетили свыше 600 человек.

