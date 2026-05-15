15 мая 2026 в 07:25

Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ

Шапша: пять беспилотников ВСУ сбили в Калужской области

Фото: Социальные сети
Пять беспилотников ВСУ сбили в Калужской области, заявил губернатор региона Владислав Шапша в мессенджере МАКС. По его словам, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Силами ПВО уничтожены пять БПЛА над территориями Дзержинского, Малоярославецкого, Ульяновского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, — написал Шапша.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к столице. Он уточнил, что на местах падения обломков работали экстренные службы.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал здание школы в Васильевке, однако детонации удалось избежать. Он отметил, что на место происшествия прибыли оперативные службы.

Кроме того, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник, сбитый силами ПВО, упал и взорвался на спортивной площадке в Рыльске. Дети, игравшие на площадке, успели укрыться, уточнил глава региона.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
