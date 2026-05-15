15 мая 2026 в 00:56

Силы ПВО отразили атаку украинских дронов на Москву

Собянин: силы ПВО ликвидировали пять летевших на Москву беспилотников

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях. Он уточнил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

Первое сообщение об уничтожении трех дронов появилось в каналах градоначальника в 00:19 по московскому времени. Спустя чуть более десяти минут, в 00:32, мэр написал о четвертом сбитом беспилотнике. Еще через пятнадцать минут, в 00:46, он сообщил о пятом уничтоженном аппарате.

По предварительным данным, жертв и разрушений на земле нет. Специалисты экстренных служб продолжают работу на местах падения обломков. Жителям стоит сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, указал Собянин.

Ранее сообщалось, что в течение 14 мая российские силы противовоздушной обороны вели интенсивную работу по отражению воздушной атаки со стороны Украины. За период с 08:00 до 23:00 дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Сбитые дроны были обнаружены над территориями восьми российских регионов. Речь идет о Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областях, а также Республике Крым.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
