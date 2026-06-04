Захарова назвала лучший момент в истории отношений России и США Захарова назвала лучшим моментом в истории отношений России и США единение в ВМВ

Лучшим моментом в истории российско-американских отношений является единение двух стран в годы Второй мировой войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, оно произошло во имя истинной цели.

Наше братство во времена Второй мировой войны <...>. Это, мне кажется, лучшее, что случилось, несмотря на те ужасы, которые творились в нашей истории, в виде такого настоящего, искреннего, духоподъемного единения во имя, опять же, истинной цели, — отметила она.

До этого стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила вынесение на рассмотрение законопроекта, предусматривающего помощь Украине и санкции против России. По итогам голосования инициативу поддержали 218 законодателей.

Ранее директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров заявил, что Россия и Великобритания сохраняют дипломатические каналы связи. По его словам, их потенциал сильно ограничен из-за деструктивных установок Лондона. Также дипломат напомнил о союзнических отношениях СССР и Великобритании в годы Второй мировой войны.