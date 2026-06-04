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04 июня 2026 в 09:42

Пожирающий плоть паразит впервые с 1966 года обнаружен в США

CNBC: пожирающий плоть паразит обнаружен в США

Остин, Техас Остин, Техас Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Появление плотоядного мясного червя в Техасе угрожает экономике американского аграрного сектора, сообщает CNBC. Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов подтвердило обнаружение личинок паразита у теленка в округе Завала накануне, 3 июня.

Министерство вложило значительные средства в инструменты, необходимые для ликвидации паразита с тех пор, как число случаев заражения начало расти в Центральной Америке и Мексике, — сказано в сообщении.

Для сдерживания распространения вредителя, который питается живой тканью животных, власти установили карантинную зону радиусом 20 километров и усилили контроль за перемещением скота. На данный момент новых случаев заражения не зафиксировано. Ведомство подчеркнуло, что в США ранее успешно справлялись с этим вредителем и готовы повторить успех.

Ранее житель Подмосковья попал в реанимацию после укуса комара во время отдыха на Занзибаре. По его словам, через две недели после отпуска ему стало резко плохо. В частности, у мужчины поднялась температура, появились резкая усталость и боль в суставах, начались приступы жара и обильное потоотделение.

США
Мексика
паразиты
аграрный сектор
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