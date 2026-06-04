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04 июня 2026 в 09:18

«Бумаги с грифом „секретно“»: в ЛНР нашли принадлежащие Киеву документы

В ЛНР нашли секретные документы украинской военной администрации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Документы с грифом «секретно» Луганской областной военной администрации нашли в ЛНР, заявил в беседе с РИА Новости представитель силовых структур. По его словам, также были обнаружены бумаги, компрометирующие некоторых украинских чиновников.

Мы обнаружили в тайнике бумаги с грифом «секретно», которые явно должны были эвакуировать на украинскую сторону, а также блокноты с записями, расчетами, номерами телефонов и описанием схем, которые использовали местные чиновники, — подчеркнул собеседник агентства.

Помимо документов на землю, найдены бумаги о продаже леса в Польшу, а также о внедрении в бывшей Луганской области псевдообразовательных программ для детей. Они предусматривали участие несовершеннолетних в курсах военизированных организаций с последующим рекрутингом, уточнил источник.

Ранее сообщалось, что Киев внес почти 30 сотрудников Старобельского колледжа в базу сайта «Миротворец». Новые персональные данные сотрудников университета появились 3 июня. Киев обвинил их в публичной поддержке РФ и якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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