15 мая 2026 в 05:48

В МИД РФ заметили, что действия США носят двойственную природу

Панкин: США ведут политику в ущерб России, несмотря на переговорный процесс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Соединенные Штаты, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, предпринимают действия, наносящие ущерб России, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью РИА Новости. Речь идет, в частности, о санкциях, список которых не сокращается, а только растет.

Отдельные послабления в санкционном режиме, по его словам, носят исключительно конъюнктурный характер. Например, продление лицензий американского Минфина на поставки нефти из России.

Но в целом, конечно, хотелось бы, чтобы то, что говорит американский президент, и, наверное, говорит искренне, чтобы это находило подтверждение в действиях американской стороны, — добавил замминистра.

В МИД подчеркнули, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает политику его предшественника Джо Байдена в отношении России, единственное отличие — наличие диалога. Все санкции, принятые при предыдущем президенте, сохраняют силу.

Ранее сенатор от ДНР Александр Волошин обратил внимание, что Соединенные Штаты во время переговоров по урегулированию украинского кризиса не должны забывать о выборе жителей республики в пользу РФ. По его словам, путь к миру лежит исключительно в плоскости безоговорочного выполнения Киевом условий Москвы.

