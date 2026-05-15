Трамп выразил новую надежду, связанную с Китаем Трамп: отношения США и КНР должны стать крепче и лучше, чем когда-либо

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что надеется на улучшение отношений между Вашингтоном и Пекином. Он выразил уверенность, что связи двух стран станут «крепче и лучше, чем когда-либо».

Трамп также прокомментировал высказывание председателя КНР Си Цзиньпина, который, по его словам, «очень элегантно охарактеризовал США как страну в упадке». Американский президент пояснил, что политик имел в виду ущерб, нанесенный предыдущей администрацией Джо Байдена, и в этом он с ним полностью согласен.

На самом деле Си Цзиньпин поздравил меня с невероятным успехом, достигнутым в столь короткие сроки, — добавил он.

Трамп прибыл в Пекин 13 мая для государственного визита. В ходе поездки он проводит переговоры с Си Цзиньпином, посвященные урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий и ключевым проблемам глобальной повестки.

Ранее президент США заявил, что военная кампания против Ирана будет продолжена. Он считает своим личным достижением «военную победу над Венесуэлой, процветающие отношения с ней, а также военное уничтожение Ирана». Оба заявления он сделал также после первого дня переговоров с китайским председателем.