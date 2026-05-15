Трамп очертил перспективы конфликта США и Ирана

Военная операция Соединенных Штатов против Ирана будет продолжена, заявил американский лидер Дональд Трамп, находящийся с государственным визитом в Пекине. В своей социальной сети Truth Social он порассуждал о перспективах ближневосточного кризиса.

Трамп заметил, что председатель КНР Си Цзиньпин поздравил его с успехами, достигнутыми за время второго президентского срока. К числу таких достижений американский лидер самостоятельно отнес «военную победу над Венесуэлой, процветающие отношения с ней, а также военное уничтожение Ирана», добавив при этом, что «оно продолжится».

Трамп прибыл в Китай 13 мая. В ходе визита он проводит переговоры с Си Цзиньпином. Особое внимание уделяется урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий и ключевым проблемам глобальной повестки.

Ранее политолог Антоний Киш выразил мнение, что переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Пекине вряд ли станут прорывными в отношениях двух стран. По его словам, в обоих государствах немало противников сближения. Он подчеркнул: если Китай не устроит позиция США по ключевым для Пекина вопросам, все возможные договоренности будут «забюрократизированы». В итоге будет неясно, о чем стороны вообще договаривались.