Политолог оценил шансы на сближение США и КНР после визита Трампа в Пекин Политолог Киш: не стоит ждать прорыва в отношениях США и КНР после визита Трампа

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина в Пекине вряд ли станут прорывными в отношениях двух стран, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Антоний Киш. По его словам, в обоих государствах немало противников сближения.

Даже если Трамп и Си подпишут соглашения не рамочного, а конкретного формата, по обе стороны океана очень много противников такого сближения, — заметил эксперт.

Он подчеркнул: если Китай не устроит позиция США по ключевым для Пекина вопросам, все возможные договоренности будут «забюрократизированы». В итоге будет неясно, о чем стороны вообще договаривались, добавил Киш.

С другой стороны, противники Трампа, коих множество сейчас в Америке, просто не дадут этим договоренностям нормально существовать. Как это происходит, например, с российско-американскими соглашениями сейчас, — подытожил эксперт.

Ранее политолог Алексей Громский обратил внимание на важную деталь в рукопожатии Си и Трампа. По его словам, президент США протянул китайскому лидеру руку ладонью вверх — этот жест можно трактовать как готовность к подчинению.