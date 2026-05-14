14 мая 2026 в 18:04

«Готов к подчинению»: раскрыт тайный смысл рукопожатия Трампа и Си

Аналитик Громский: жест Трампа на встрече с Си Цзиньпином говорит о подчинении

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Фото: Ding Lin/XinHua/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином протянул ему руку ладонью вверх, что трактуется как готовность к подчинению, обратил внимание в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский. По его словам, американский президент хорошо знает символику жестов и сделал это не случайно.

Трамп протянул руку ладонью вверх — он прекрасно знает символику жестов и что такое положение ладони трактуется как жест человека, готового к подчинению, — пояснил эксперт.

Громский указал и на слова самого лидера КНР на встрече с американским президентом. Си Цзиньпин заявил, что контакты его страны с США должны строиться на партнерстве, а также сравнил себя и Трампа с капитанами большого корабля отношений Китая и Штатов. По его мнению, Трамп принял «капитанство» китайского лидера.

Учитывая, что Си, описывая американо-китайские отношения, говорит, что они подобны кораблю, помещая себя на место капитана этого корабля, можно сказать, что Трамп в части американо-китайских отношений принимает это капитанство и соглашается с позицией Китая, — добавил Громский.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что визит американского лидера в столицу КНР стал основной для улучшения отношений Китая и США. По его мнению, и КНР, и Штатам выгодно выстроить конструктивный диалог, а не развязывать конфликт на фоне конкуренции.

Кристина Воронина
