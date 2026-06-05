Стало известно, когда заказчики получат первые электромобили «Атом»

Первые электромобили «Атом» отправят заказчикам-физлицам в течение лета, сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректор компании-производителя АО «Кама» Игорь Поваразднюк. Открытые предпродажи авто стартовали в апреле, передает корреспондент NEWS.ru.

В течение лета начнем уже закрывать те предзаказы, которые были сформированы от физических лиц, — отметил топ-менеджер.

Известно, что полная стоимость электромобиля составляет 3,98 млн рублей. Однако при использовании государственной программы льготного кредитования цена снижена до 3,055 млн рублей.

Ранее генеральный директор компании Senat Андрей Панков заявил, что третья модель одноименного российского премиального автобренда будет выпущена в сегменте кроссоверов. Он добавил, что этот автомобиль полностью спроектировали с учетом особенностей российского рынка.

Также вице-президент компании АвтоВАЗ Дмитрий Костромин сообщил, что предприятие совместно с партнерами по бренду SKM рассчитывает запустить производство гибридной версии грузовых фургонов в 2027 году. По его словам, партнер приступит к работе над гибридом у себя в текущем году, а в следующем начнется подготовка производства в России с учетом локализации.