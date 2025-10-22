Стала известна ориентировочная цена нового российского автомобиля «Атом»

Принципиально новый российский электромобиль «Атом» пойдет в серийное производство уже до конца 2025 года, заявила NEWS.ru руководитель отдела PR бренда «Атом» Анастасия Иваненкова. По ее словам, автомобиль будет стоить в России 3–4 млн рублей без учета субсидии от государства, которую предоставляют покупателям новых электрокаров.

«Стоимость мы пока назвать не можем, но как только мы пойдем в серию, мы заявим конкретную цену. Но у нас есть диапазон — от 3 до 4 млн рублей. Это без учета субсидий для частных лиц. У нас это 925 тысяч», — подчеркнула Иваненкова.

По ее словам, на данный момент у «Атома» есть уже более 105 тыс. предзаказов.

«Машину активно интегрируют в такси и каршеринг. Также мы разрабатываем отдельную линейку для госсектора», — пояснила представитель «Атома».

Что такое «Атом»

Проект «Атом» стартовал в 2021 году, в конце 2023 года был утвержден дизайн модели, а в 2025 году стало ясно, что машина скоро пойдет в серийное производство. И у нее сразу несколько особенностей.

Во-первых, это принципиально новая модель — она построена с чистого листа и не копирует никакой другой автомобиль. При этом по своему дизайну «Атом» ничем не проигрывает европейским, корейским или японским машинам аналогичных габаритов.

Во-вторых, это электромобиль. У него электромотор на постоянных магнитах, разработанный компанией «Росатом». Мощность агрегата 204 силы. Электромотор находится в задней части автомобиля, привод тоже на задние колеса. Заявленная максимальная скорость — 170 км/ч, разгон до 100 км/ч — за восемь секунд. Запас хода на одной зарядке — около 400–500 км.

В-третьих, несмотря на скромные габариты (длина — 3995 мм), благодаря особенностям конструкции внутри автомобиля много места. Создатели утверждают, что по простору для задних пассажиров «Атом» не уступает таким седанам, как Toyota Camry.

В-четвертых (а может, и во-первых), у «Атома» задняя дверь открывается против хода движения. Благодаря этому садиться в салон очень удобно.

«Это наша уникальная особенность. Наша дизайн-команда сделала распашные двери. Многие считают их небезопасными, но на самом деле это не так. Центральная стойка здесь интегрирована во вторую дверь, за счет чего конструкция остается максимально безопасной», — пояснила Иваненкова.

Кстати, в базовом оснащении «Атома» будет шесть подушек безопасности, ремни с преднатяжителями, системы ABS и ESP.

В-пятых, это будет автомобиль-гаджет. Например, привычной приборной панели в «Атоме» нет. Вместо нее проекционный HUD-дисплей, который отображает информацию на лобовом стекле. А для управления системами автомобиля придумали большой экран прямо в руле. Кстати, многие функции «Атома» будут доступны через приложение на смартфоне.

