Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 10:52

Два рыбака погибли после передвижения по льду на машине

В Приморье два рыбака погибли после того, как их машина провалилась под лед

Фото: t.me/sledcom25
Читайте нас в Дзен

Два рыбака погибли в Приморье после того, как их машина провалилась под лед, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. При этом спасателям удалось помочь третьему рыбаку, который был в том же автомобиле. По факту гибели людей возбудили уголовное дело.

На одном из участков лед не выдержал тяжести транспортного средства, и автомобиль ушел под воду. <…> Одному из мужчин удалось спастись <…>. Тела других рыбаков были обнаружены и извлечены из воды позднее, — говорится в сообщении.

Ранее спасатели достали из озера Узеть в Бирском районе Башкирии почти 800 погибших овец и баранов. Изначально хозяин отары предположил, что провалилось под лед и утонуло 200–300 голов. Лишь одна овца смогла выжить. Специалисты Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС вывели животное со льда, подняли по крутому склону и передали хозяину.

До этого двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь в Новокузнецке. По информации СК, несовершеннолетние братья не смогли выбраться и были унесены течением. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Россия
Приморский край
автомобили
рыбаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 декабря: где сбои в РФ
«На благо страны»: Костеневич выступила с неожиданным предложением
Стало известно, откуда ВСУ могли запустить БПЛА на Буденновск
Эколог развеял миф о риске притащить домой клещей вместе с живой елкой
Трамп дал президенту Колумбии совет по кокаиновым фабрикам
В Британии «отменяют» главную рождественскую песню из-за расистских мотивов
Погода в Москве во вторник, 23 декабря: январский мороз пришел ненадолго?
Как окна помогают экономить: семь реальных примеров из разных типов жилья
Два рыбака погибли после передвижения по льду на машине
Раскрыто, в каких городах России не будет фейерверков в Новый год
«Русский Левша» создал самую крошечную фигурку Деда Мороза в мире
Простота как новая роскошь: почему минимализм обгоняет тренды
Тысячи украинских бойцов сбежали с поля боя
Разрисованный нацисткими символами школьник пришел на урок с ножом
RT представил сатирическую песню в честь Рождества в Европе
Минобороны России предложили дать новые полномочия
Психолог рассказала, кому опасно подводить итоги года
Стало известно, как изменилась стоимость билетов на концерты Долиной
Новый министр обороны Чехии принял неожиданное решение по Украине
На Западе спрогнозировали исход конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.