Два рыбака погибли после передвижения по льду на машине В Приморье два рыбака погибли после того, как их машина провалилась под лед

Два рыбака погибли в Приморье после того, как их машина провалилась под лед, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. При этом спасателям удалось помочь третьему рыбаку, который был в том же автомобиле. По факту гибели людей возбудили уголовное дело.

На одном из участков лед не выдержал тяжести транспортного средства, и автомобиль ушел под воду. <…> Одному из мужчин удалось спастись <…>. Тела других рыбаков были обнаружены и извлечены из воды позднее, — говорится в сообщении.

Ранее спасатели достали из озера Узеть в Бирском районе Башкирии почти 800 погибших овец и баранов. Изначально хозяин отары предположил, что провалилось под лед и утонуло 200–300 голов. Лишь одна овца смогла выжить. Специалисты Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС вывели животное со льда, подняли по крутому склону и передали хозяину.

До этого двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь в Новокузнецке. По информации СК, несовершеннолетние братья не смогли выбраться и были унесены течением. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.