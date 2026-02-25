Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 22:41

Жителей деревни рядом с заводом «Дорогобуж» эвакуировали

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Жителей деревни Пушкарево, которая находится неподалеку от атакованного ВСУ предприятия ПАО «Дорогобуж», эвакуировали в пункт временного размещения, заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин в Telegram-канале.

Жители близлежащей деревни Пушкарево были эвакуированы в пункт временного размещения на базе Фрунзенского сельского дома культуры в деревне Садовой. На данный момент девять жителей деревни забрали родственники, один человек вернулся домой в Пушкарево, — указал глава региона.

Ранее губернатор сообщил, что четыре человека погибли и еще 10 получили ранения в результате удара ВСУ по гражданскому предприятию в регионе. Все пострадавшие госпитализированы. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о теракте в связи с атакой украинских войск на предприятие в Смоленской области.

Тем временем глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в районе поселка Степное Краснояружского округа. По его словам, в результате обстрела пострадал мирный житель.

Смоленская область
атаки
ВСУ
эвакуация
