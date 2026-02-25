Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе Четыре человека погибли при атаке ВСУ на предприятие под Смоленском

Четыре человека погибли и еще 10 получили ранения в результате атаки ВСУ на гражданское предприятие в Смоленской области, сообщила глава региона Василий Анохин в MAX. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО «Дороговож». Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. 10 ранены. Все ранены доставлены в учреждение здравоохранения, — сообщил губернатор.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные нанесли удар по селу Новая Погощь в Суземском районе. По словам главы региона, атака беспилотника привела к повреждению школьного здания.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате нападения украинских сил на поселок Суземка пострадал местный житель, которого доставили в больницу. Чиновник также уточнил, что повреждены две машины.

Также источник сообщил, что украинские военные нанесли удар по Удмуртии с помощью беспилотников-камикадзе FP-1, оснащенных ретрансляторами для увеличения дальности. Запуск дронов осуществлялся из Харьковской и Черниговской областей, они преодолели расстояние свыше 1700 км.