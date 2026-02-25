Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 11:59

Раскрыто число жертв атаки ВСУ по заводу в российском регионе

Четыре человека погибли при атаке ВСУ на предприятие под Смоленском

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре человека погибли и еще 10 получили ранения в результате атаки ВСУ на гражданское предприятие в Смоленской области, сообщила глава региона Василий Анохин в MAX. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО «Дороговож». Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. 10 ранены. Все ранены доставлены в учреждение здравоохранения, — сообщил губернатор.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные нанесли удар по селу Новая Погощь в Суземском районе. По словам главы региона, атака беспилотника привела к повреждению школьного здания.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате нападения украинских сил на поселок Суземка пострадал местный житель, которого доставили в больницу. Чиновник также уточнил, что повреждены две машины.

Также источник сообщил, что украинские военные нанесли удар по Удмуртии с помощью беспилотников-камикадзе FP-1, оснащенных ретрансляторами для увеличения дальности. Запуск дронов осуществлялся из Харьковской и Черниговской областей, они преодолели расстояние свыше 1700 км.

ВСУ
Смоленск
обстрелы
заводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирошник нашел неожиданное значение фамилий украинских дипломатов
Улица Сталина может появиться в российском городе
В Ленинградской области мигранта подозревают в изнасиловании пенсионерки
Стало известно, какие профессии будут актуальны в ближайшем будущем
В Минобороны раскрыли важность освобождения Графского
Мишустин объявил о налоговых льготах на выплаты при рождении детей
Проблему тарифов ЖКХ в России признали на самом высоком уровне
Мэром Липецка стал мужчина с рекламы урологической клиники
Совфед обратится к Германии из-за нераспространения ядерного оружия
В Общественной палате РФ началось формирование нового состава
В Смоленской области заговорили об эвакуации после прилета по заводу
Косметолог накормила помощницу «отрезанными» половыми губами после операции
Российский генерал предсказал будущее пилотируемой авиации
Детективы обнаружили пропавшую 24 года назад американку
Западные фармгиганты годами спонсировали российского главврача
Дочь звезды «Убийств в одном здании» найдена мертвой
Дело рэпера Oxxxymiron передали в суд
Россия вернулась к производству ультраотечественного самолета
Стало известно, где похоронят актрису Шевчук
Пляжи Анапы начали восстанавливать после разлива мазута
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.